Блок Пашиняна получает 88 из 132 мандатов в новом парламенте Армении - ЦИК

По его данным, возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" получил 88 мандатов, в том числе четыре мандата предусмотрены для представителей нацменьшинств (русские, езиды, курды, ассирийцы).
В прежнем парламенте было 105 мест.
Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) получила 26 мандатов, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 18 мандатов.
Согласно Избирательному кодексу, если какая-либо политическая сила набирает большинство голосов, то количество мандатов остальных политических сил не должно быть меньше 1/3 от числа мандатов победившей силы, в данном случае 44 мандата.
"Таким образом, к мандатам партий "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", то есть 10 и 7, добавляется 16 и 11 мандатов", - сказала глава ЦИК Армении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»