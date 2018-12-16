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СНГ 16.12.2018 13:46

Блок Пашиняна получает 88 из 132 мандатов в новом парламенте Армении - ЦИК

По его данным, возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" получил 88 мандатов, в том числе четыре мандата предусмотрены для представителей нацменьшинств (русские, езиды, курды, ассирийцы).

В прежнем парламенте было 105 мест.

Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) получила 26 мандатов, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 18 мандатов.

Согласно Избирательному кодексу, если какая-либо политическая сила набирает большинство голосов, то количество мандатов остальных политических сил не должно быть меньше 1/3 от числа мандатов победившей силы, в данном случае 44 мандата.

"Таким образом, к мандатам партий "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", то есть 10 и 7, добавляется 16 и 11 мандатов", - сказала глава ЦИК Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ИТОГИ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]