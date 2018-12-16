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СНГ 16.12.2018 14:55

Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии - посольство РФ

В результате ДТП с рейсовым автобусом под Цюрихом пострадали 10 россиян, сообщили в посольстве РФ в Швейцарии.

"Среди пострадавших - 10 россиян. Все они направлены в местные медицинские учреждения", - заявил "Интерфаксу" пресс-атташе российского посольства Станислав Смирнов в воскресенье.

По его словам, "в основном речь идет о незначительных травмах-ушибах, гематомах, порезах, но один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести".

"По нашим данным,трое пострадавших уже покинули медицинские учреждения",-отметил С.Смирнов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, АВТОБУС, ДТП, РОССИЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]