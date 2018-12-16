Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии - посольство РФ

В результате ДТП с рейсовым автобусом под Цюрихом пострадали 10 россиян, сообщили в посольстве РФ в Швейцарии.
"Среди пострадавших - 10 россиян. Все они направлены в местные медицинские учреждения", - заявил "Интерфаксу" пресс-атташе российского посольства Станислав Смирнов в воскресенье.
По его словам, "в основном речь идет о незначительных травмах-ушибах, гематомах, порезах, но один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести".
"По нашим данным,трое пострадавших уже покинули медицинские учреждения",-отметил С.Смирнов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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