Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

В Грузии в воскресенье состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили.
Церемония прошла в городе Телави (край Кахети) во дворце грузинского царя Ираклия Второго, в частности, на территории крепости Батонис-цихе, построенной в XVII - XVIII веках.
С.Зурабишвили принесла клятву на конституции Грузии. После принесения клятвы прозвучал гимн Грузии и было произведено семь артиллерийских залпов.
Пост президента С.Зурабишвили будет занимать шесть лет.
Между тем, проигравший президентские выборы в Грузии, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе смог проникнуть через полицейские кордоны и присоединиться на Театральной площади в Телави к нескольким десятками своих сторонников.
"У нас уже нет Конституции, нет выборов, нет права на свободное передвижение, нет права на собрания, свободы слова. Нынешние власти боятся своих граждан и за полицейскими кордонами пытаются скрыться от людей", - сказал Г.Вашадзе.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Рекордные $5 млрд может достичь российско-тайваньский товарооборот в 2018 году
КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефтепродуктов - доклад
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
Пять человек насмерть отравились алкоголем в Подмосковье - источник
Вертолет Ми-8 упал под Томском, есть пострадавшие - источник
Жертвой взрыва газа в Вологде стал один человек, шесть пострадали
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»