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Регион 16.12.2018 15:52

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

В Грузии в воскресенье состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили.

Церемония прошла в городе Телави (край Кахети) во дворце грузинского царя Ираклия Второго, в частности, на территории крепости Батонис-цихе, построенной в XVII - XVIII веках.

С.Зурабишвили принесла клятву на конституции Грузии. После принесения клятвы прозвучал гимн Грузии и было произведено семь артиллерийских залпов.

Пост президента С.Зурабишвили будет занимать шесть лет.

Между тем, проигравший президентские выборы в Грузии, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе смог проникнуть через полицейские кордоны и присоединиться на Театральной площади в Телави к нескольким десятками своих сторонников.

"У нас уже нет Конституции, нет выборов, нет права на свободное передвижение, нет права на собрания, свободы слова. Нынешние власти боятся своих граждан и за полицейскими кордонами пытаются скрыться от людей", - сказал Г.Вашадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]