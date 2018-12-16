Сотрудники следственного управления МВД России в Санкт-Петербурге задержали генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Анастасов задержан в аэропорту Санкт-Петербурга, на двое суток. По предварительной информации, его уже доставили обратно в Дагестан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, топ-менеджер компании задержан в рамках расследования трех уголовных дел по ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч.4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Между тем некоторые СМИ ранее сообщили, что В.Анастасова задержали в аэропорту при попытке вылета за границу, но эта информация уточняется.

Ранее сообщалось также о том, что в ноябре в здании компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" люди в масках проводили обыски.