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СНГ 16.12.2018 16:20

В Санкт-Петербурге задержан гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала"

Сотрудники следственного управления МВД России в Санкт-Петербурге задержали генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Анастасов задержан в аэропорту Санкт-Петербурга, на двое суток. По предварительной информации, его уже доставили обратно в Дагестан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, топ-менеджер компании задержан в рамках расследования трех уголовных дел по ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч.4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Между тем некоторые СМИ ранее сообщили, что В.Анастасова задержали в аэропорту при попытке вылета за границу, но эта информация уточняется.

Ранее сообщалось также о том, что в ноябре в здании компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" люди в масках проводили обыски.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ТОП/МЕНЕДЖЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]