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Происшествия 16.12.2018 16:48

Пять человек насмерть отравились алкоголем в Подмосковье - источник

Пять человек погибли от отравления, предположительно некачественным алкоголем, на юге Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Шестово, 44, обнаружены пятеро погибших, предположительная причина смерти - отравление алкоголем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ещё один человек выжил, в настоящий момент он в реанимации.

Агентство "Интерфакс" не располагает официальной информацией об инциденте.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, АЛКОГОЛЬ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]