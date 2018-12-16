Пять человек насмерть отравились алкоголем в Подмосковье - источник

Пять человек погибли от отравления, предположительно некачественным алкоголем, на юге Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"По адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Шестово, 44, обнаружены пятеро погибших, предположительная причина смерти - отравление алкоголем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ещё один человек выжил, в настоящий момент он в реанимации.
Агентство "Интерфакс" не располагает официальной информацией об инциденте.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»