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Дальнее зарубежье 16.12.2018 17:13

Генсек ООН призывает к достоверному расследованию убийства журналиста Хашкаджи

Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье выступил с призывом провести расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи заслуживающим доверия образом.

"Абсолютно важно, чтобы было вызывающее доверие расследование, и чтобы виновные понесли наказание", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на конференции в Дохе.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Однако на этой неделе Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство Дж.Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

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Тэги: ООН, ХАШКАДЖИ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]