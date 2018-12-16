Генсек ООН призывает к достоверному расследованию убийства журналиста Хашкаджи

Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье выступил с призывом провести расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи заслуживающим доверия образом.
"Абсолютно важно, чтобы было вызывающее доверие расследование, и чтобы виновные понесли наказание", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на конференции в Дохе.
Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.
Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.
Однако на этой неделе Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство Дж.Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.
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