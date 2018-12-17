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СНГ 17.12.2018 13:15

Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной

Россия не будет воевать с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю", - сказал С.Лавров в интервью "Комсомольской правде".

"Иногда признание независимости ДНР и ЛНР и объявление войны, как вы сейчас предлагаете, - я не представляю себе, как Россия пойдет войной на Украину, - иногда это является проявлением нервного срыва и слабости", - добавил он.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. 24 украинских моряка находятся под арестом в России. Стороны обвинили друг друга в провокации. На Украине ввели военное положение в ряде областей, а арестованных в РФ моряков назвали военнопленными.

Инцидент в Керченском проливе послужил поводом для выражения опасений возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией.

Так, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил 6 декабря на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане: "С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте - полномасштабному конфликту. Это "красная линия". За ним - "точка невозврата". Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам".

Председатель федерального политкомитета российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский также считает, что инцидент в Керченском проливе подвёл Россию "вплотную к открытой войне, в частности, с Украиной". По его словам, есть "реальная опасность войны, не маленькой, не гибридной, а большой и настоящей". "В конце декабря это может реально произойти", - сказал Г.Явлинский 15 декабря на заседании федерального совета партии. Также приближает Россию к опасности войны российское участие в Сирии, считает политик. Кроме того, встал вопрос о развале Договора о ракетах средней и малой дальности, что может привести к появлению ракет в Прибалтике, в Грузии или на Украине и разрушит военную доктрину России. Г.Явлинский отметил, что военная риторика становится все более облегчённой, в стране всерьез говорят о возможности локальных ядерных конфликтов. "Все это напоминает ситуацию перед Первой мировой войной", - считает лидер "Яблока".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ВОЙНА, ЛАВРОВ


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