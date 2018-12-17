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Регион 17.12.2018 13:27

Глава МВД Грузии поблагодарил полицейских за терпение в противодействии оппозиции в Телави

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария поблагодарил полицейских, проявивших терпение по отношению к сторонникам оппозиции, которые пытались на нескольких десятках автомобилях прорваться в город Телави (край Кахети), где в минувшее воскресенье прошла инаугурация президента страны.

"Хочу поблагодарить всех полицейских проявивших терпение в отношении представителей оппозиции, пытавшихся прорваться в Телави и автомобилями перекрыть центр города. Действия полиции могли быть более строгими и более грубыми, но полицейские выполняли главную задачу - обеспечение безопасности граждан", - сказал в понедельник Г.Гахария журналистам после посещения в больнице районного центра Гурджаани сотрудников полиции, пострадавших накануне во время стычек с оппозиционерами.

Он сообщил, что 15 полицейских получили различные травмы.

"Все факты нападений на полицейских изучаются, и виновные будут привлечены к ответственности", - заявил министр.

Накануне автоколонна представителей оппозиции направилась из Тбилиси в Телави, где проходила церемония инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Полиция предложила оппозиционерам маршрут въезда в Телави через город Кварели, где участников акции протеста ждали специальные автобусы, но оппозиционеры на своих автомашинах решили прорваться через полицейские кордоны по другому маршруту. В результате многочисленных стычек различные травмы получили полицейские и оппозиционеры.

Церемония инаугурации президента С.Зурабишвили прошла без инцидентов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ОППОЗИЦИЯ, ТЕРПЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]