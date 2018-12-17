Глава МВД Грузии поблагодарил полицейских за терпение в противодействии оппозиции в Телави

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария поблагодарил полицейских, проявивших терпение по отношению к сторонникам оппозиции, которые пытались на нескольких десятках автомобилях прорваться в город Телави (край Кахети), где в минувшее воскресенье прошла инаугурация президента страны.

"Хочу поблагодарить всех полицейских проявивших терпение в отношении представителей оппозиции, пытавшихся прорваться в Телави и автомобилями перекрыть центр города. Действия полиции могли быть более строгими и более грубыми, но полицейские выполняли главную задачу - обеспечение безопасности граждан", - сказал в понедельник Г.Гахария журналистам после посещения в больнице районного центра Гурджаани сотрудников полиции, пострадавших накануне во время стычек с оппозиционерами.

Он сообщил, что 15 полицейских получили различные травмы.

"Все факты нападений на полицейских изучаются, и виновные будут привлечены к ответственности", - заявил министр.

Накануне автоколонна представителей оппозиции направилась из Тбилиси в Телави, где проходила церемония инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Полиция предложила оппозиционерам маршрут въезда в Телави через город Кварели, где участников акции протеста ждали специальные автобусы, но оппозиционеры на своих автомашинах решили прорваться через полицейские кордоны по другому маршруту. В результате многочисленных стычек различные травмы получили полицейские и оппозиционеры.

Церемония инаугурации президента С.Зурабишвили прошла без инцидентов.