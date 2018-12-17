Лавров выразил отношение к своему имиджу на Западе

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что его могут называть как угодно, главное, чтобы не "чего изволите".

В ходе интервью на радиостанции "Комсомольская правда" в одном из вопросов министру напомнили, что в свое время на Западе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли "мистер "нет"; министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, вероятнее всего, называли "мистер "да". В связи с этим С.Лаврова спросили, как бы он подобным образом охарактеризовал свой имидж.

"Да кто угодно, главное, чтобы не "чего изволите", - ответил глава МИД РФ.