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СНГ 17.12.2018 14:18

Лавров выразил отношение к своему имиджу на Западе

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что его могут называть как угодно, главное, чтобы не "чего изволите".

В ходе интервью на радиостанции "Комсомольская правда" в одном из вопросов министру напомнили, что в свое время на Западе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли "мистер "нет"; министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, вероятнее всего, называли "мистер "да". В связи с этим С.Лаврова спросили, как бы он подобным образом охарактеризовал свой имидж.

"Да кто угодно, главное, чтобы не "чего изволите", - ответил глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЗАПАД, ИМИДЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]