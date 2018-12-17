Папе римскому исполнилось 82 года

Папе римскому Франциску в понедельник исполнилось 82 года, понтифик на этот день наметил рабочие встречи, сообщает агентство ЭФЭ.
Несмотря на то, что по традиции дни рождения понтификов не празднуются, папе Франциску уже начали приходить поздравления, отмечает агентство.
Так, президент Италии Серджо Маттарелла пожелал папе Франциску долгих лет.
"В день вашего рождения я хотел бы передать вам от имени итальянского народа и лично от себя самые горячие пожелания и самые искренние поздравления", - написал 77-летний С.Маттарелла в своих поздравлениях.
В воскресенье понтифик получил поздравления от пациентов детской больницы в Ватикане, которую он посещал. Дети подарили папе римскому торт, на котором он задул свечи. Еще один торт папе римскому на день рождения традиционно дарит ватиканская кондитерская. На этот раз торт посвящен тематике общения папы Франциска с молодежью, что связано с предстоящим всемирным днем молодежи - католическим съездом, который пройдет в Панаме в конце января 2019 года, отмечает ЭФЭ.
В публичном расписании папы римского нет планов как на понедельник, так и на вторник. В среду он проведет всеобщую аудиенцию.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»