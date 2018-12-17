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Дальнее зарубежье 17.12.2018 14:45

Забастовка сотрудников Amazon в ФРГ может затруднить доставку рождественских подарков

Сотрудники двух дистрибьютерских центров компании Amazon в Германии объявили в понедельник забастовке, сообщает агентство Associated Press.

Так, на работу в понедельник не вышел персонал в Лейпциге и Верне. Участники забастовки требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат.

По данным германского профсоюза рабочих "Верди", за свою работу сотрудники Amazon в ФРГ получают меньше, чем их коллеги в других компаниях, занимающихся розничной торговлей и интернет-заказами.

Агентство отмечает, что забастовка сотрудников Amazon может привести к тому, что рождественские заказы не будут доставлены вовремя.

В Германии, как и в большинстве европейских стран, Рождество традиционно отмечают в ночь на 25 декабря. На время рождественских праздников приходится большое количество интернет-заказов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, AMAZON, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]