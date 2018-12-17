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СНГ 17.12.2018 15:01

Спикер парламента Украины приглашает патриарха Варфоломея выступить перед депутатами в украинской Раде

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вновь пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве и выступить в украинском парламенте.

"Я хочу подтвердить, что я приглашаю святейшего патриарха Варфоломея приехать в Украину и выступить в Верховной Раде Украины", - написал А.Парубий в своём микроблоге в Твиттере в понедельник.

Ранее, выступая на согласительном совете руководителей депутатских фракций и групп парламента в понедельник, А.Парубий сообщил, что будет в составе делегации, которая поедет в Стамбул к Вселенскому патриарху для получения томоса об автокефалии украинской церкви.

"Я от имени Верховной Рады тоже приму участие в этом исторически важном событии", - сказал спикер парламента.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию 6 января.

Президент Украины П.Порошенко ранее также заявил, что поедет на Фанар вместе с митрополитом Епифанием.

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Тэги: УКРАИНА, СПИКЕР, ВАРФОЛОМЕЙ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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