Спикер парламента Украины приглашает патриарха Варфоломея выступить перед депутатами в украинской Раде

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вновь пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве и выступить в украинском парламенте.

"Я хочу подтвердить, что я приглашаю святейшего патриарха Варфоломея приехать в Украину и выступить в Верховной Раде Украины", - написал А.Парубий в своём микроблоге в Твиттере в понедельник.

Ранее, выступая на согласительном совете руководителей депутатских фракций и групп парламента в понедельник, А.Парубий сообщил, что будет в составе делегации, которая поедет в Стамбул к Вселенскому патриарху для получения томоса об автокефалии украинской церкви.

"Я от имени Верховной Рады тоже приму участие в этом исторически важном событии", - сказал спикер парламента.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию 6 января.

Президент Украины П.Порошенко ранее также заявил, что поедет на Фанар вместе с митрополитом Епифанием.