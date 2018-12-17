Лавров: безусловное признание итогов второй мировой - обязательный шаг в переговорах с Токио

Принятие Японией итогов Второй мировой войны является необходимым первым шагом для заключения мирного договора с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда говорится на основе декларации, то, естественно, нельзя игнорировать, что с тех пор произошли события 1960 года, которые сейчас с точки зрения американского присутствия на японских островах обретают серьезный характер угрозы нашей безопасности. Мы японским коллегам свою позицию сформулировали", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".

"Мы ждем от них ( Японии - ИФ) реакции. Самое главное, когда мы говорим "на основе декларации 1956 года", это означает абсолютно безусловное признание итогов второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится. Но это серьезная вещь", - отметил министр.

"Если позиция Япония не изменилась, то это означает, что мы находимся там же, где мы и были. Это отказ признать итоги второй мировой войны. А признание итогов второй мировой войны - это неотъемлемый шаг в любых разговорах, тем более в любых юридических переговорах", - подчеркнул С.Лавров.

Он напомнил, что Россия и Япония условились заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года. По этому соглашению Советский Союз соглашался передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. "Наш президент не раз объяснял, что это обязательство не прямого рода - предстоит еще обсуждать, как, когда, в каком качестве", - отметил глава российской дипломатии.