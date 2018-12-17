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Финансы 17.12.2018 14:13

Банки в Азербайджане сократили за 10 месяцев чистую прибыль в 2,3 раза

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-октябрь 2018 года составила 238 млн манатов, что в 2,3 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

В январе-октябре 2018 года процентные доходы банков составили 1 млрд 445,2 млн манатов (спад на 8,7% по сравнению с январем-октябрем 2017 года - ИФ), в том числе 1 млрд 9,7 млн манатов по выданным кредитам (спад на 13,6%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 445,2 млн манатов (спад на 46,3%).

Процентные расходы банков в январе-октябре 2018 года составили 489,3 манатов (спад на 33,9%), в том числе по депозитам – 320 млн манатов (рост на 0,1%).

Непроцентные расходы банков составили 819,4 млн манатов (рост на 3,8%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам 10 месяцев составила 581,8 млн манатов (спад на 34%), выплаты по налогу на прибыль – 27,9 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 315,4 млн манатов (рост на 1,9%). В результате чистая прибыль банковского сектора в январе-октябре 2018 года составили 238 млн манатов.

Чистая прибыль банков в Азербайджане в 2017 году составила 883,6 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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