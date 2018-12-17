Банки в Азербайджане сократили за 10 месяцев чистую прибыль в 2,3 раза

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-октябрь 2018 года составила 238 млн манатов, что в 2,3 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
В январе-октябре 2018 года процентные доходы банков составили 1 млрд 445,2 млн манатов (спад на 8,7% по сравнению с январем-октябрем 2017 года - ИФ), в том числе 1 млрд 9,7 млн манатов по выданным кредитам (спад на 13,6%).
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 445,2 млн манатов (спад на 46,3%).
Процентные расходы банков в январе-октябре 2018 года составили 489,3 манатов (спад на 33,9%), в том числе по депозитам – 320 млн манатов (рост на 0,1%).
Непроцентные расходы банков составили 819,4 млн манатов (рост на 3,8%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам 10 месяцев составила 581,8 млн манатов (спад на 34%), выплаты по налогу на прибыль – 27,9 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 315,4 млн манатов (рост на 1,9%). В результате чистая прибыль банковского сектора в январе-октябре 2018 года составили 238 млн манатов.
Чистая прибыль банков в Азербайджане в 2017 году составила 883,6 млн манатов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»