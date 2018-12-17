Лавров рассчитывает на безопасное для российских военных сотрудничество с Израилем

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что взаимодействие России и Израиля по Сирии не будет ставить под угрозу жизни российских военных и обеспечит безопасность Израиля.
"Я надеюсь, что сотрудничество продолжится в ключе, который не будет представлять угрозы для жизней российских военных, не будет создавать проблемы в рамках усилий Сирийской Арабской Республики, которая при нашей поддержке борется с терроризмом, и, конечно, в ключе, который будет обеспечивать безопасность Израиля", - сказал С.Лавров в начале переговоров с главой Еврейского агентства для Израиля (Сохнут) Ицхаком Герцогом.
С.Лавров отметил, что Россия очень ценит отношения с Израилем в контексте политического диалога и в контексте экономического и инвестиционного взаимодействия.
Министр напомнил, что после инцидента с российским самолетом в Сирии были приняты меры, обеспечивающие безопасность российских военных в САР.
"Несколько встреч, которые состоялись между представителями российских и израильских военных, по моему мнению, были профессиональными. Надеемся, что так продолжится", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»