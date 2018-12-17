Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0255 GBR   2.139 TRY   0.3162

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.58 1.43 Brent 61.45 1.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Дек 20 Дек

Дальнее зарубежье 17.12.2018 15:30

Лавров рассчитывает на безопасное для российских военных сотрудничество с Израилем

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что взаимодействие России и Израиля по Сирии не будет ставить под угрозу жизни российских военных и обеспечит безопасность Израиля.

"Я надеюсь, что сотрудничество продолжится в ключе, который не будет представлять угрозы для жизней российских военных, не будет создавать проблемы в рамках усилий Сирийской Арабской Республики, которая при нашей поддержке борется с терроризмом, и, конечно, в ключе, который будет обеспечивать безопасность Израиля", - сказал С.Лавров в начале переговоров с главой Еврейского агентства для Израиля (Сохнут) Ицхаком Герцогом.

С.Лавров отметил, что Россия очень ценит отношения с Израилем в контексте политического диалога и в контексте экономического и инвестиционного взаимодействия.

Министр напомнил, что после инцидента с российским самолетом в Сирии были приняты меры, обеспечивающие безопасность российских военных в САР.

"Несколько встреч, которые состоялись между представителями российских и израильских военных, по моему мнению, были профессиональными. Надеемся, что так продолжится", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИЗРАИЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Лавров: безусловное признание итогов второй мировой - обязательный шаг в переговорах с Токио Лавров называет себя реалистом, поэтому не любит загадывать наперед Лавров выразил отношение к своему имиджу на Западе Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной Россия выступает против расширения состава участников ДРСМД - Лавров Лавров считает конструктивной позицию Алиева по карабахскому урегулированию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]