Россия не собирается бежать из Ирана подобно крупному европейскому бизнесу - МИД РФ

Крупный европейский бизнес бежит из Ирана, опасаясь санкций США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Крупный европейский бизнес бежит из Ирана, опасаясь санкций со стороны США, мелкий бизнес меньше подвержен паническим настроениям", - сказал высокопоставленный дипломат в понедельник на пресс-конференции по телемосту из Вены.

"Мы (Россия - ИФ) бежать из Ирана не собираемся, наши компании там работают и пользуются государственной поддержкой", - добавил М.Ульянов.