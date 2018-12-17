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Регион 17.12.2018 14:20

Россия не собирается бежать из Ирана подобно крупному европейскому бизнесу - МИД РФ

Крупный европейский бизнес бежит из Ирана, опасаясь санкций США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Крупный европейский бизнес бежит из Ирана, опасаясь санкций со стороны США, мелкий бизнес меньше подвержен паническим настроениям", - сказал высокопоставленный дипломат в понедельник на пресс-конференции по телемосту из Вены.

"Мы (Россия - ИФ) бежать из Ирана не собираемся, наши компании там работают и пользуются государственной поддержкой", - добавил М.Ульянов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]