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СНГ 17.12.2018 15:45

Песков: планов полного объединения РФ и Белоруссии нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня.

"В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров", - подчеркнул Д.Песков, отвечая журналистам, рассматривается ли вопрос очень плотной интеграции РФ и Белоруссии с созданием фактически единого государства с общей валютой, и чтобы это государство после 2024 года возглавил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, "РФ и Белоруссия имеют союзнические отношения, Белоруссия является нашим братским самым близким партнером - стратегическим союзным партнером".

"Белоруссия - это наш союзник с большой буквы", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

"Что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего союзного государства", - заключил Д.Песков.

На просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, произнесенные публично или в приватных беседах, о том, что его страна не поступится суверенитетом, Д.Песков сказал: "Что касается приватных разговоров, не забывайте, что наши белорусские коллеги опровергли эту информацию. В остальном я вряд ли имею право комментировать слова Александра Григорьевича".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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