Шесть человек погибли при подрыве мины на востоке Афганистана

Шесть мирных жителей погибли при взрыве мины в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает в понедельник телеканал 1TVсо ссылкой на данные местных властей.

На мине подорвался автомобиль, ехавший из административного центра провинции, города Пули-и-Алам в район Чарх, никто из находившихся в машине не выжил, сообщил телеканалу пресс-секретарь управления полиции Логара Шапур Ахмадзай.

По данным ООН, число жертв конфликта в Афганистане в январе-сентябре 2018 года составило 2 тыс. 798 человек, это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, отмечается в сообщении.