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Дальнее зарубежье 17.12.2018 15:28

Шесть человек погибли при подрыве мины на востоке Афганистана

Шесть мирных жителей погибли при взрыве мины в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает в понедельник телеканал 1TVсо ссылкой на данные местных властей.

На мине подорвался автомобиль, ехавший из административного центра провинции, города Пули-и-Алам в район Чарх, никто из находившихся в машине не выжил, сообщил телеканалу пресс-секретарь управления полиции Логара Шапур Ахмадзай.

По данным ООН, число жертв конфликта в Афганистане в январе-сентябре 2018 года составило 2 тыс. 798 человек, это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, отмечается в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]