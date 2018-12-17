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ТЭК 17.12.2018 14:59

SOCAR Polymer внедрила единую автоматизированную систему управления бизнесом SAP ERP

Компания SOCAR Polymer завершила проект по созданию единой автоматизированной системы управления бизнесом на базе SAP ERP, сообщает компания SAP.

«Благодаря внедрению обеспечен постоянный контроль эффективности, упрощены процессы принятия решений, внешнего и внутреннего аудитов. Управление персоналом осуществляется с помощью облачного сервиса SAP SuccessFactors», - отмечается в сообщении.

Ранее управление производством было затруднено, отсутствовал контроль над процессами, сотрудники были перегружены бумажной работой.

«Проект занял полтора года. На данный момент в компании уже реализованы 13 из 16 запланированных модулей. Трансформация затронула как бизнес, так и технические процессы, что позволяет автоматизировать все сферы, связанные с производством. Единый источник «правды» формируется из данных модулей бухгалтерского учета, финансов, закупок, управления материалами, качеством, складом и персоналом, планирования производства, технического обслуживания завода и продаж. Информация доступна в реальном времени и собирается автоматически. Закрытие финансового месяца или года выполняется без ввода данных вручную, что экономит время сотрудников и исключает возможные ошибки. Бумажная работа максимально минимизирована, что привело к сокращению объемов административных и операционных работ», - говорится в сообщении SAP.

SOCAR Polymer, специализируется на производстве полипропилена и полиэтилена высокой плотности. Учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.SOCAR Polymer является резидентом Сумгайытского химпромпарка.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR/POLYMER, SAP, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]