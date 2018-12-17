Азербайджан в январе-ноябре экспортировал нефтепродуктов на $481 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-ноябре 2018 года составил 933,636 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-ноябре 2018 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 933,636 тыс. тонн на сумму $481,039 млн», - отметили в ГТК.

По данным ведомства, за январь-ноябрь 2017 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов составил 733,34 тыс. тонн на $291,262 млн. Таким образом, за 11 месяцев текущего года экспорт увеличился на 27,3% в количественном выражении и на 65,2% - в стоимостном.

В 2017 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 835,452 тыс. тонн на $339,159 млн.

Н.Аббасова