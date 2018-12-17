Армия Азербайджана способна уничтожить любые военные позиции врага – президент Алиев

Вооружение и военная техника, имеющееся в распоряжении азербайджанской армии, способно уничтожить любые военные позиции и объекты врага, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Имеющаяся сегодня в наличии техника и вооружение позволяют нам с высокой степенью точности и большой разрушительной силой уничтожить любые военные цели оккупантов», - подчеркнул И.Алиев в понедельник, вручая ордера от новых квартир военнослужащим в Сабунчинском районе Баку.

По словам президента, силу любого государства, в том числе стран, находящихся в состоянии войны, в первую очередь, определяет его военная мощь.

«Конечно, имеющийся у нас мощный военный потенциал является основным аспектом для разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сказал И.Алиев.

Президент отметил увеличивающуюся боеспособность ВС Азербайджана.

«Наша армия способна сегодня решить любые задачи, о чем открыто свидетельствуют события последних лет. Могу сказать, что в результате успешной операции армии под наш полный контроль перешло 11 тыс. га территории в Нахчыванском направлении армяно-азербайджанской границы», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, эта операция позволила ВС Азербайджана взять под свой контроль стратегические высоты. «Обладание этими высотами позволяет нам полностью контролировать стратегические дороги и коммуникации на территории Армении. И апрельские боестолкновения, и успешная Нахчыванская операция еще раз продемонстрировали высокий уровень профессионализма и боеспособности нашей армии», - сказал глава государства.

Он отметил наличие высокого боевого духа в вооруженных силах. «Конечно, еще раз хочу сказать, что наряду с другими факторами для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта наиболее первостепенным является наша военная сила и мощь», - подчеркнул И.Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан продолжит наращивать свою мощь. «Хотелось сказать, что в этом году мы подписали много важных контрактов. В результате исполнения этих контрактов в страну будут ввозиться самое современное вооружение и техника», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев