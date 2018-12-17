Около 1,3 тыс. семей военнослужащих Азербайджана получили квартиры от государства – Алиев

Порядка 1,3 тыс. семей военнослужащих за последние годы были обеспечены квартирами, выделенными правительством, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Государство обеспечивает квартирами семьи военнослужащих, прошедших безупречную службу. До сегодняшнего дня 1,279 тыс. семьям военнослужащих были выделены квартиры», - сказал И.Алиев в церемонии вручения ордеров от новых квартир группе военнослужащим в понедельник в Баку.

Глава государства отметил, что Азербайджан одна из редких стран, где реализуется подобная программа.

Он также отметил, что за последние годы в большинстве военных городков осуществлены капитальные ремонтно-восстановительные работы, некоторые городки были заново отстроены.

«Примерно 75-80% военных городков, частей, баз отвечают стандартам. В последующие годы предусмотрены работы в воинских частях, которые все еще нуждаются в ремонте. Государство выделяет и в будущем будет выделять для этих целей средства», - сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде