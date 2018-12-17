Талибы похитили пять человек на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" похитили пять мирных жителей в северной афганской провинции Сарипуль, сообщило в понедельник официальное информационное агентство "Бахтар" со ссылкой на данные местных властей.

Похищение совершено на территории уезда Сайяд.

В сообщении отмечается, что по приказу местного главаря талибов Мавлави Мехди ранее в этом же уезде на автотрассе, ведущей в соседнюю провинцию, боевики похитили 25 человек. Семьи похищенных обратились к местным властям с просьбой освободить их родных из плена.