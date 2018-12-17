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Дальнее зарубежье 17.12.2018 15:47

Талибы похитили пять человек на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" похитили пять мирных жителей в северной афганской провинции Сарипуль, сообщило в понедельник официальное информационное агентство "Бахтар" со ссылкой на данные местных властей.

Похищение совершено на территории уезда Сайяд.

В сообщении отмечается, что по приказу местного главаря талибов Мавлави Мехди ранее в этом же уезде на автотрассе, ведущей в соседнюю провинцию, боевики похитили 25 человек. Семьи похищенных обратились к местным властям с просьбой освободить их родных из плена.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]