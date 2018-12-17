Семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны получат в 2019 году 800 квартир – президент Алиев

Семья шехидов и инвалидам Карабахской войны в Азербайджане в 2019 году будет выделено 800 квартир, заявил президент Ильхам Алиев.

«В этом году семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны были обеспечены 626 квартирами, как минимум 800 квартир будут выделены им в 2019 году», - сказал И.Алиев на церемонии вручения ордеров от новых квартир группе военнослужащим в понедельник в Баку.

Глава государства отметил, что лицам из этой категории в Азербайджане также выдаются легковые автомобили.

«Кроме этого, в текущем году 5,8 тыс. семей переселенцев были обеспечены новым жильем. Это рекордный показатель за последние годы. Мы будем продолжать эту политику и в следующем году», - отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде