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Социум 17.12.2018 15:42

Семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны получат в 2019 году 800 квартир – президент Алиев

Семья шехидов и инвалидам Карабахской войны в Азербайджане в 2019 году будет выделено 800 квартир, заявил президент Ильхам Алиев.

«В этом году семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны были обеспечены 626 квартирами, как минимум 800 квартир будут выделены им в 2019 году», - сказал И.Алиев на церемонии вручения ордеров от новых квартир группе военнослужащим в понедельник в Баку.

Глава государства отметил, что лицам из этой категории в Азербайджане также выдаются легковые автомобили.

«Кроме этого, в текущем году 5,8 тыс. семей переселенцев были обеспечены новым жильем. Это рекордный показатель за последние годы. Мы будем продолжать эту политику и в следующем году», - отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ИНВАЛИДЫ, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]