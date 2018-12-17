Президент Алиев назначил главу ИВ Мингячевира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ильхама Исмайлова главой Исполнительной власти города Мингячевир.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»