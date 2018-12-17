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Регион 17.12.2018 17:18

Иранский дипломат рассказал президенту Сирии о предстоящей в Женеве встрече стран-гарантов урегулирования

Старший советник главы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари проинформировал президента Сирии Башара Асада о подготовке к планируемой на 17-18 декабря в Женеве встрече стран-гарантов мирного процесса в Сирии, сообщило государственное информационное агентство САНА.

Президент Сирии принял Х.Джабери Ансари накануне, 16 декабря.

"Старший советник главы МИД Ирана проинформировал президента Асада о подготовке к проведению встречи стран-гарантов по Сирии, которая, как ожидается, пройдет в предстоящие два дня в Женеве, особенно после того, как было достигнуто согласие по финальному составу конституционного комитета", - сообщило сирийское государственное агентство со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Б.Асад высоко оценил усилия Ирана по формированию комитета для обсуждения конституции, говорится в сообщении.

Х.Джабери Ансари заявил, что Иран продолжит консультироваться и координировать свои действия с Дамаском, который, по словам иранского дипломата, проявил большую долю гибкости с тем, чтобы стало возможным достижение соглашения по конституционному комитету.

Странами-гарантами по Сирии выступают Иран, Турция и Россия.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]