Иранский дипломат рассказал президенту Сирии о предстоящей в Женеве встрече стран-гарантов урегулирования

Старший советник главы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари проинформировал президента Сирии Башара Асада о подготовке к планируемой на 17-18 декабря в Женеве встрече стран-гарантов мирного процесса в Сирии, сообщило государственное информационное агентство САНА.

Президент Сирии принял Х.Джабери Ансари накануне, 16 декабря.

"Старший советник главы МИД Ирана проинформировал президента Асада о подготовке к проведению встречи стран-гарантов по Сирии, которая, как ожидается, пройдет в предстоящие два дня в Женеве, особенно после того, как было достигнуто согласие по финальному составу конституционного комитета", - сообщило сирийское государственное агентство со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Б.Асад высоко оценил усилия Ирана по формированию комитета для обсуждения конституции, говорится в сообщении.

Х.Джабери Ансари заявил, что Иран продолжит консультироваться и координировать свои действия с Дамаском, который, по словам иранского дипломата, проявил большую долю гибкости с тем, чтобы стало возможным достижение соглашения по конституционному комитету.

Странами-гарантами по Сирии выступают Иран, Турция и Россия.