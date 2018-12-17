Модель Кира Майер получила 1,2 года колонии-поселения, но может освободиться к Новому году

Пресненский суд Москвы приговорил модель Киру Майер к 14 месяцам в колонии-поселении за нападение на полицейских после конфликта с экипажем дорожно-патрульной службы, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черненко.
"Приговором Пресненского суда Москвы Майер назначено наказание в виде 14 месяцев лишения свободы в колонии-поселения. Срок наказания отсчитывается с даты вынесения приговора", - сказал он в понедельник "Интерфаксу".
Суд также зачел в срок наказания нахождение К.Майер в СИЗО с 28 мая по схеме "день за два".
Таким образом, если приговор не будет обжалован, модель выйдет на свободу до Нового года.
Мера пресечения, уточнил пресс-секретарь, в виде заключения под стражу будет сохраняться до вступления приговора в законную силу.
Ранее Пресненский суд уже выносил приговор модели, однако 21 ноября Мосгорсуд отменил приговор в связи с рядом процессуальных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.
Первоначально суд 5 сентября приговорил модель к 1,5 годам колонии-поселения. Суд признал девушку виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношения представителя власти). Процесс проходил в особом порядке - без исследования доказательств, что подразумевает полное признание осужденной вины.
К.Майер была задержана и заключена под стражу в конце мая. Как сообщали в Следственном комитете России, экипаж ДПС остановил в центре Москвы "Мерседес" под управлением модели, 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав, после чего девушка "пытаясь вырвать протокол, причинила инспектору телесные повреждения".
К.Майер - популярная в соцсетях модель. Она была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГАИ отбыла пять суток административного ареста.
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