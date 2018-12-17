Bakcell помогает студентам построить карьеру

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в карьерной ярмарке, организованной для студентов Азербайджанского Технического Университета.
Так, около 70 компаний приняли участие в карьерной ярмарке, организованной Азербайджанским Техническим Университетом совместно с Министерством труда и социальной защиты населения. Ярмарка позволила студентам ознакомиться с возможностями трудоустройства, построения карьеры и прохождения практики, а также предоставила им возможность наладить профессиональный контакт с представителями отделов кадров различных компаний.
На стенде Bakcell участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании, как продажи и маркетинг, а также были проведены собеседования с потенциальными кандидатами.
Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана, вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения. Только в течение этого года компания приняла участие сразу в нескольких крупных карьерных выставках, где были объявлены вакансии и проведены собеседования. Наряду с этим, Bakcell объявила о начале традиционной летней программы стажировки и успешно осуществила целый ряд других проектов, направленных на поддержку образования и развитие карьеры молодежи.
Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечения молодых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, чтобы таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»