ЕС получил заверения о скором снятии военного положения на Украине - Могерини

В Брюсселе получили заверения Киева о том, что военное положение в некоторых регионах Украины является временным и не повлияет на процесс организации грядущих выборов, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"К этому (к военному положению - ИФ) нужно относиться с осторожностью. Избегать того, чтобы были последствия в этих районах Украины, (где действует военное положение - ИФ)", - сказала она на пресс-конференции с премьером Украины Владимир Гройсман.

Ф.Могерини отметила, что в ходе переговоров с В.Гройсманом была затронута тема проведения выборов на Украине, которые, как полагают обе стороны, должны состояться также и в тех регионах, действует военное положение.

"Мы получили заверения в том, что это временная мера, и скоро ее срок истечет", - заявила Ф.Могерини, говоря о военном положении на Украине.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения в 10 областях Украины военного положения. Военное положение введено на 30 дней. Президент Украины Петр Порошенко утвердил его 28 ноября.