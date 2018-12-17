ЕС получил заверения о скором снятии военного положения на Украине - Могерини

В Брюсселе получили заверения Киева о том, что военное положение в некоторых регионах Украины является временным и не повлияет на процесс организации грядущих выборов, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"К этому (к военному положению - ИФ) нужно относиться с осторожностью. Избегать того, чтобы были последствия в этих районах Украины, (где действует военное положение - ИФ)", - сказала она на пресс-конференции с премьером Украины Владимир Гройсман.
Ф.Могерини отметила, что в ходе переговоров с В.Гройсманом была затронута тема проведения выборов на Украине, которые, как полагают обе стороны, должны состояться также и в тех регионах, действует военное положение.
"Мы получили заверения в том, что это временная мера, и скоро ее срок истечет", - заявила Ф.Могерини, говоря о военном положении на Украине.
Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения в 10 областях Украины военного положения. Военное положение введено на 30 дней. Президент Украины Петр Порошенко утвердил его 28 ноября.
Россия хочет возвращения упрощенного визового режима с Эстонией для жителей приграничья
Хара - новый временный поверенный в делах Чили в Азербайджане
Цены на нефть перешли к снижению на сигналах роста запасов в Кушинге, WTI теряет 1,3%
Азерэнержи получит 30 млн манатов на совершенствование деятельности электростанций
В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Джафара Джаббарлы
Семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны получат в 2019 году 800 квартир – президент Алиев
Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" в 1/8 финала сыграет с "Аяксом", прошлогодний финалист "Ливерпуль" сразится с "Баварией"
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Bakcell помогает студентам построить карьеру
В Баку прошла выставка российских вузов
В Баку прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»