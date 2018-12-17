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СНГ 17.12.2018 18:30

Посол РФ в Таллине не ждет ратификации пограничных договоров до выборов в парламент Эстонии

Посол Российской Федерации в Таллине Александр Петров сомневается, что двусторонние договоры о сухопутной и морской границе будут ратифицированы до намеченных на 3 марта 2019 года парламентских выборов в Эстонии.

"До 3 марта осталось времени всего ничего. Поэтому не хочу оказаться неправильно понятым пророком, но, наверное, решением этого важного вопроса для наших отношений, завершение которого позволило бы нам выходить на другие договоренности, придется заниматься с новым составом эстонского парламента", - заявил посол на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что процесс ратификации договоров придется начинать заново, несмотря на заверения эстонской стороны, что сейчас иная ситуация, чем при подписании документов в 2005 году и несмотря на внесение в 2015 году обновлений в пограничные договоры.

Министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт (Urmas Paet) и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе 18 мая 2005 года в Москве.

Однако парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РФ от 2 февраля 1920 года. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница. В настоящее время российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ и потому сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные требования. Она отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года У.Паэт и С.Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.

В январе посольство РФ в Эстонии сообщило, что "министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага - нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях". "Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится", - подчеркивалось в заявлении.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ДОГОВОР


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