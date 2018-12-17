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Дальнее зарубежье 17.12.2018 18:47

Швеция не нашла свидетельств значительного иностранного вмешательства в выборы

Служба государственной безопасности Швеции СЭПО не нашла свидетельств того, что другие страны пытались оказать существенное влияние на парламентские выборы в стране, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Глава СЭПО Клас Фриберг при этом отметил, что во время выборов были случаи сбора информации о политиках, также наблюдались действия, направленные против "политических партий, их представителей, а также властей".

По его словам, в некоторых случаях к инцидентам были причастны "агенты других государств". К.Фриберг не указал, о каких именно странах может идти речь.

Он отметил, что низкий уровень иностранного вмешательства в выборы может быть вызван превентивной работой его службы. Так, СЭПО в преддверии выборов предупредила шведских депутатов о рисках и мерах безопасности.

Выборы в Швеции прошли 9 сентября. Правящий "красно-зеленый" альянс партий - Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия зеленых - получил на них 144 мандата, в то время как оппозиционный альянс правых партий - Умеренная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы - получил 143. В результате того, что ни у одной из партии нет большинства голосов, страной руководит переходное правительство.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]