Продление санкций ЕС - это политика, власти РФ и Франции сконцентрированы на проектах - Орешкин

Продление санкций Евросоюза против России - это политическое решение, российские власти в сотрудничестве с Францией сосредоточены на конкретных проектах, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Мы стараемся при развитии российско-французских отношений не обращать внимания на ту политику, которая их окружает, мы концентрируемся на конкретных проектах, на конкретных вещах, которые делают экономическую жизнь России и Франции лучше", - сказал М.Орешкин на брифинге по итогам заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) в понедельник в Париже.
"Концентрация на конкретных делах, на помощи бизнесу в развитии взаимоотношений - это наша задача, мы не думаем о политике", - добавил он.
"Я полностью разделяю то, что сказал Максим Орешкин. Мы считаем, что в рамках санкций, которые были продлены Европейским союзом, имеется необходимое место для развития двусторонних экономических отношений по конкретным экономическим проектам между Францией и Россией. Мы, конечно же, соблюдаем этот режим, но место имеется для развития экономических отношений между Францией и Россией", - заявил, в свою очередь, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»