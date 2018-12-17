Продление санкций ЕС - это политика, власти РФ и Франции сконцентрированы на проектах - Орешкин

Продление санкций Евросоюза против России - это политическое решение, российские власти в сотрудничестве с Францией сосредоточены на конкретных проектах, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мы стараемся при развитии российско-французских отношений не обращать внимания на ту политику, которая их окружает, мы концентрируемся на конкретных проектах, на конкретных вещах, которые делают экономическую жизнь России и Франции лучше", - сказал М.Орешкин на брифинге по итогам заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) в понедельник в Париже.

"Концентрация на конкретных делах, на помощи бизнесу в развитии взаимоотношений - это наша задача, мы не думаем о политике", - добавил он.

"Я полностью разделяю то, что сказал Максим Орешкин. Мы считаем, что в рамках санкций, которые были продлены Европейским союзом, имеется необходимое место для развития двусторонних экономических отношений по конкретным экономическим проектам между Францией и Россией. Мы, конечно же, соблюдаем этот режим, но место имеется для развития экономических отношений между Францией и Россией", - заявил, в свою очередь, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.