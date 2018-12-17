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СНГ 17.12.2018 22:15

ЕС призывает Украину улучшать деловой и инвестклимат, а также снять мораторий на экспорт леса-кругляка

Европейский Союз призывает Украину снять мораторий на экспорт необработанной древесины (лес-кругляк), а также внедрить административные и институциональные реформы и обеспечить функционирование эффективной и прозрачной административной системы.

"ЕС призвал Украину продолжать борьбу со скрытыми интересами с тем, чтобы улучшить деловой и инвестиционный климат, а также безотлагательно устранить торговые раздражители, в том числе мораторий на экспорт необработанного леса", - говорится в заявлении по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, который прошел в понедельник в Брюсселе.

В заявлении сторон подтверждается необходимость уделить особое внимание эффективной и своевременной имплементации положений зоны свободной торговли, дальнейшему содействию торговли и устранению технических торговых барьеров, в том числе в сферах таможенных процедур, технических регламентов, санитарных и фитосанитарных требований, а также реформы системы безопасности пищевых продуктов, системы государственных закупок и защиты прав интеллектуальной собственности.

Украинская сторона подтвердила свои обязательства по реформе системы технического регулирования, в частности потребность ускорить принятие секторального и горизонтального законодательства, в том числе в сфере рыночного надзора.

Так в ЕС напомнили, что Украине следует выполнить обязательства, предусмотренные в Соглашением об ассоциации и ЗСТ, включая имплементацию соответствующего законодательства ЕС в национальное законодательство, внедрение административных и институциональных реформ и обеспечение функционирования эффективной и прозрачной административной системы, необходимые для начала переговоров по Соглашению о взаимном признании оценки соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ИНВЕСТКЛИМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]