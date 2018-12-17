ЕС призывает Украину улучшать деловой и инвестклимат, а также снять мораторий на экспорт леса-кругляка

Европейский Союз призывает Украину снять мораторий на экспорт необработанной древесины (лес-кругляк), а также внедрить административные и институциональные реформы и обеспечить функционирование эффективной и прозрачной административной системы.
"ЕС призвал Украину продолжать борьбу со скрытыми интересами с тем, чтобы улучшить деловой и инвестиционный климат, а также безотлагательно устранить торговые раздражители, в том числе мораторий на экспорт необработанного леса", - говорится в заявлении по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, который прошел в понедельник в Брюсселе.
В заявлении сторон подтверждается необходимость уделить особое внимание эффективной и своевременной имплементации положений зоны свободной торговли, дальнейшему содействию торговли и устранению технических торговых барьеров, в том числе в сферах таможенных процедур, технических регламентов, санитарных и фитосанитарных требований, а также реформы системы безопасности пищевых продуктов, системы государственных закупок и защиты прав интеллектуальной собственности.
Украинская сторона подтвердила свои обязательства по реформе системы технического регулирования, в частности потребность ускорить принятие секторального и горизонтального законодательства, в том числе в сфере рыночного надзора.
Так в ЕС напомнили, что Украине следует выполнить обязательства, предусмотренные в Соглашением об ассоциации и ЗСТ, включая имплементацию соответствующего законодательства ЕС в национальное законодательство, внедрение административных и институциональных реформ и обеспечение функционирования эффективной и прозрачной административной системы, необходимые для начала переговоров по Соглашению о взаимном признании оценки соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).
Россия хочет возвращения упрощенного визового режима с Эстонией для жителей приграничья
Хара - новый временный поверенный в делах Чили в Азербайджане
Цены на нефть перешли к снижению на сигналах роста запасов в Кушинге, WTI теряет 1,3%
Азерэнержи получит 30 млн манатов на совершенствование деятельности электростанций
В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Джафара Джаббарлы
Семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны получат в 2019 году 800 квартир – президент Алиев
Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" в 1/8 финала сыграет с "Аяксом", прошлогодний финалист "Ливерпуль" сразится с "Баварией"
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Bakcell помогает студентам построить карьеру
В Баку прошла выставка российских вузов
В Баку прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»