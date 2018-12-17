В ЕС обеспокоены событиями в Венгрии

Европейская комиссия разделяет обеспокоенности, выраженные в недавнем докладе Европарламента о последних событиях в Венгрии, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"В частности, речь идет о состоянии соблюдения фундаментальных прав, о коррупции, отношении к цыганам и независимости судебных органов", - сказал М.Схинас в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о действиях властей Венгрии и протестной реакции населения.
Он напомнил, что Еврокомиссия участвовала в соответствующих дебатах на заседании Совета ЕС по общим вопросам 11 декабря. Еврокомиссия сформулировала свои рекомендации о том, как можно добиться прогресса в этих дебатах.
На данном этапе Совету ЕС надлежит принимать решение о том, какими будут дальнейшие шаги, отметил представитель ЕК.
"Еврокомиссия остается в распоряжении министров, чтобы обеспечить их необходимой информацией обо всех мерах, которые были приняты в отношении Венгрии", - продолжил М.Схинас.
Он добавил, что ЕК готова предоставить все имеющиеся у нее как гаранта Договора о Евросоюзе инструменты, и напомнил, что в отношении Венгрии сейчас осуществляются процедуры о нарушениях этого договора.
В ночь на понедельник в Будапеште прошла очередная акция протеста против действий правительства Виктора Орбана, в частности, против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства. Эта акция стала уже четвертой за последнюю неделю.
Участники акции выражают свое недовольство законом, предусматривающим увеличение количества допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Протестующие называют его "рабским законом".
Кроме того, акции проходят и в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будут входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией. Критики этой инициативы считают, что правительство будет пытаться назначать судей, лояльных руководству страны.
Наблюдатели отмечают, что подобные демонстрации в Венгрии напоминают продолжающееся уже более месяца во Франции акции протеста движения "желтые жилеты".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»