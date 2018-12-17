Хара - новый временный поверенный в делах Чили в Азербайджане

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в понедельник нового временного поверенного в делах Чили в Баку Габриэля Хара, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по перспективам развития отношений между Азербайджаном и Чили.
«П.Мирзазаде пожелал дипломату успехов в деятельности», - отмечает МИД.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»