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Финансы 17.12.2018 17:33

RSM Azerbaijan проведет финансовый аудит Азерхалча

Компания RSM Azerbaijan проведет финансовый аудит ОАО «Азерхалча».

«Компания RSM Azerbaijan стала победителем по итогам опроса котировок, объявленного ОАО «Азерхалча» на отбор финансового аудитора. Контракт между сторонами был подписан 13 декабря», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Стоимость контракта - 20,06 тыс. манатов.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

А. Мамедов

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E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРХАЛЧА, АУДИТОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]