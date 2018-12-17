RSM Azerbaijan проведет финансовый аудит Азерхалча

Компания RSM Azerbaijan проведет финансовый аудит ОАО «Азерхалча».
«Компания RSM Azerbaijan стала победителем по итогам опроса котировок, объявленного ОАО «Азерхалча» на отбор финансового аудитора. Контракт между сторонами был подписан 13 декабря», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Стоимость контракта - 20,06 тыс. манатов.
Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»