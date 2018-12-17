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СНГ 17.12.2018 19:45

Украина ожидает от ЕС второй транш на EUR500 млн в начале 2019 года

Украина рассчитывает получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи Европейского Союза объемом EUR500 млн в начале 2019 года.

"Украина и Европейский Союз рассчитывают завершить программу, а следовательно получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн в начале 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по результатам встречи премьер-министра страны Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

В.Гройсман отметил, что Украина ценит твердую и последовательную поддержку ЕС в процессе внедрения реформ.

В свою очередь, В.Домбровскис отметил, что стабилизация макрофинансовой ситуации на Украине стала стимулом в принятии решения о выделении Украине финпомощи.

"Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темп реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах", - говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]