Украина ожидает от ЕС второй транш на EUR500 млн в начале 2019 года

Украина рассчитывает получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи Европейского Союза объемом EUR500 млн в начале 2019 года.
"Украина и Европейский Союз рассчитывают завершить программу, а следовательно получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн в начале 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по результатам встречи премьер-министра страны Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.
В.Гройсман отметил, что Украина ценит твердую и последовательную поддержку ЕС в процессе внедрения реформ.
В свою очередь, В.Домбровскис отметил, что стабилизация макрофинансовой ситуации на Украине стала стимулом в принятии решения о выделении Украине финпомощи.
"Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темп реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах", - говорится в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»