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Дальнее зарубежье 17.12.2018 19:03

Верховный суд Испании выступил против приостановки процедуры эксгумации останков Франко

Верховный суд Испании отказал в приостановке процедуры эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко, сообщает в понедельник испанская газета "Мундо".

Издание напоминает, что с запросом о приостановке процедуры эксгумации обращались потомки Ф.Франко.

В то же время оно отмечает, что у семьи Ф.Франко еще будет возможность повторить этот запрос, когда Верховный суд вернется к обсуждению оправданности этой меры.

Кроме того, до принятия окончательного решения необходимо получить соответствующие заключения у муниципальных властей и властей Мадрида.

Ранее правительство и конгресс депутатов Испании одобрили декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.

О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня.

Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.

В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В конце сентября испанские СМИ сообщали, что внуки Ф.Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Ф.Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы.

Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный по инициативе Ф.Франко в 1940-1959 гг., в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФРАНКО, ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ, ВЕРДИКТ


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