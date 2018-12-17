Верховный суд Испании выступил против приостановки процедуры эксгумации останков Франко

Верховный суд Испании отказал в приостановке процедуры эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко, сообщает в понедельник испанская газета "Мундо".
Издание напоминает, что с запросом о приостановке процедуры эксгумации обращались потомки Ф.Франко.
В то же время оно отмечает, что у семьи Ф.Франко еще будет возможность повторить этот запрос, когда Верховный суд вернется к обсуждению оправданности этой меры.
Кроме того, до принятия окончательного решения необходимо получить соответствующие заключения у муниципальных властей и властей Мадрида.
Ранее правительство и конгресс депутатов Испании одобрили декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.
О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня.
Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.
В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.
В конце сентября испанские СМИ сообщали, что внуки Ф.Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Ф.Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы.
Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.
Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.
О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.
Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный по инициативе Ф.Франко в 1940-1959 гг., в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.
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