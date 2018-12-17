Шаманов не исключает сепаратных договоренностей США и Турции по курдскому вопросу

На фоне заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности начать операцию к востоку от Евфрата председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил возможное наличие договорённостей между Стамбулом и Вашингтоном по разделу этих территорий.
"Завершение разгрома игиловских формирований (группировка ИГИЛ запрещена в РФ - ИФ) будет характеризоваться и уже характеризуется - мы это прогнозировали ещё полгода назад - сепаратными договорённостями. Я не исключаю, что такие договорённости между турками и американцами, учитывая особую значимость этого района для Турции в курдском вопросе, могут присутствовать", - сказал В.Шаманов в понедельник: отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он отметил, что "американцам не впервой сдавать своих союзников".
"Поживём - увидим. Мы будем внимательно отлеживать там ситуацию", - добавил глава комитета.
Президент Турции заявил в понедельник о позитивной реакции американского президента Дональда Трампа на действия турецких военных на сирийской территории, сообщает в понедельник газета Daily Sabah.
"Эрдоган заявил в понедельник, что Трамп положительно отреагировал на операции Турции (в Сирии - ИФ)", - пишет издание. Разговор по телефону между двумя лидерами состоялся в минувшую пятницу, отмечает издание.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»