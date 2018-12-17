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Регион 17.12.2018 20:04

Шаманов не исключает сепаратных договоренностей США и Турции по курдскому вопросу

На фоне заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности начать операцию к востоку от Евфрата председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил возможное наличие договорённостей между Стамбулом и Вашингтоном по разделу этих территорий.

"Завершение разгрома игиловских формирований (группировка ИГИЛ запрещена в РФ - ИФ) будет характеризоваться и уже характеризуется - мы это прогнозировали ещё полгода назад - сепаратными договорённостями. Я не исключаю, что такие договорённости между турками и американцами, учитывая особую значимость этого района для Турции в курдском вопросе, могут присутствовать", - сказал В.Шаманов в понедельник: отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что "американцам не впервой сдавать своих союзников".

"Поживём - увидим. Мы будем внимательно отлеживать там ситуацию", - добавил глава комитета.

Президент Турции заявил в понедельник о позитивной реакции американского президента Дональда Трампа на действия турецких военных на сирийской территории, сообщает в понедельник газета Daily Sabah.

"Эрдоган заявил в понедельник, что Трамп положительно отреагировал на операции Турции (в Сирии - ИФ)", - пишет издание. Разговор по телефону между двумя лидерами состоялся в минувшую пятницу, отмечает издание.

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Тэги: РОССИЯ, ШАМАНОВ, США, ТУРЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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