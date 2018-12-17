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ТЭК 17.12.2018 17:40

Азербайджан в январе-ноябре увеличил добычу газа на 6,5%, нефти – на 0,1%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составила 35 млн 467,2 тыс. тонн, что на 0,1% выше показателя прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"В январе-ноябре 2018 года добыча нефти составила 35 млн 467,2 тыс. тонн (рост на 0,1%), в том числе товарной нефти – 35 млн 420 тыс. тонн (рост на 0,2%)", - отметили в Госкомстате.

В январе-ноябре 2018 года в Азербайджане добыто 27 млрд 746 млн кубометров газа (рост на 6,5% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года). При этом добыча товарного газа за отчетный период составила 17 млрд 417 млн кубометров (рост на 4,9%).

По итогам 2018 года правительство Азербайджана ожидает добычу нефти на уровне 37 млн 848,1 тыс. тонн, газа - 30 млрд 205 млн кубометров.

В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 756 тыс. тонн, газа – 28 млрд 362,6 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]