Азербайджан в январе-ноябре увеличил добычу газа на 6,5%, нефти – на 0,1%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составила 35 млн 467,2 тыс. тонн, что на 0,1% выше показателя прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"В январе-ноябре 2018 года добыча нефти составила 35 млн 467,2 тыс. тонн (рост на 0,1%), в том числе товарной нефти – 35 млн 420 тыс. тонн (рост на 0,2%)", - отметили в Госкомстате.
В январе-ноябре 2018 года в Азербайджане добыто 27 млрд 746 млн кубометров газа (рост на 6,5% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года). При этом добыча товарного газа за отчетный период составила 17 млрд 417 млн кубометров (рост на 4,9%).
По итогам 2018 года правительство Азербайджана ожидает добычу нефти на уровне 37 млн 848,1 тыс. тонн, газа - 30 млрд 205 млн кубометров.
В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 756 тыс. тонн, газа – 28 млрд 362,6 млн кубометров.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»