В Эстонии сохраняется интерес к получению российского гражданства, заявил посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров.

"В уходящем году более 600 человек полностью завершили процесс получения российского гражданства", - сказал А.Петров в понедельник на пресс-конференции.

Он отметил, что для них в посольстве проводится церемония приведения к присяге.

"Мы видим, что интерес к получению российского гражданства сохраняется. Мы это только приветствуем", - сказал посол.

В то же время он отметил, что в Эстонии сохраняется проблема "безгражданства".

"Число лиц, не имеющих гражданства, сокращается, но недостаточно высокими темпами", - отметил А.Петров.

Низкие темпы решения проблемы "безгражданства" неоднократно подвергались критике ОБСЕ, Совета Европы, ООН, властей России. После 27 лет независимости Эстонии здесь на 1,3 млн жителей все еще приходится около 80 тыс. лиц, не имеющих никакого гражданства.