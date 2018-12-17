В Эстонии сохраняется интерес к получению российского гражданства, заявил посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров.
"В уходящем году более 600 человек полностью завершили процесс получения российского гражданства", - сказал А.Петров в понедельник на пресс-конференции.
Он отметил, что для них в посольстве проводится церемония приведения к присяге.
"Мы видим, что интерес к получению российского гражданства сохраняется. Мы это только приветствуем", - сказал посол.
В то же время он отметил, что в Эстонии сохраняется проблема "безгражданства".
"Число лиц, не имеющих гражданства, сокращается, но недостаточно высокими темпами", - отметил А.Петров.
Низкие темпы решения проблемы "безгражданства" неоднократно подвергались критике ОБСЕ, Совета Европы, ООН, властей России. После 27 лет независимости Эстонии здесь на 1,3 млн жителей все еще приходится около 80 тыс. лиц, не имеющих никакого гражданства.
Россия хочет возвращения упрощенного визового режима с Эстонией для жителей приграничья
Хара - новый временный поверенный в делах Чили в Азербайджане
Цены на нефть перешли к снижению на сигналах роста запасов в Кушинге, WTI теряет 1,3%
Азерэнержи получит 30 млн манатов на совершенствование деятельности электростанций
В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Джафара Джаббарлы
Семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны получат в 2019 году 800 квартир – президент Алиев
Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" в 1/8 финала сыграет с "Аяксом", прошлогодний финалист "Ливерпуль" сразится с "Баварией"
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Bakcell помогает студентам построить карьеру
В Баку прошла выставка российских вузов
В Баку прошла презентация Ямало-Ненецкого автономного округа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»