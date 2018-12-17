Азерэнержи получит 30 млн манатов на совершенствование деятельности электростанций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об увеличении уставного капитала ОАО «Азерэнержи» из госбюджета на 30 млн манатов.
Согласно распоряжению, данные средства будут направлены на проведение ремонтно-восстановительных работ и закупок необходимого оборудования для электростанций «Северная», «Южная», «Мингячевир» и «Сумгайыт».
Средства на эти цели, будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»