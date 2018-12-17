В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Джафара Джаббарлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея со дня рождения известного азербайджанского писателя, поэта и драматурга Джафара Джаббарлы.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

В связи с этим президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

А.Мамедов