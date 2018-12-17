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Культура 17.12.2018 18:14

В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Джафара Джаббарлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея со дня рождения известного азербайджанского писателя, поэта и драматурга Джафара Джаббарлы.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

В связи с этим президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

А.Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДЖАББАРЛЫ, ЮБИЛЕЙ, ТОРЖЕСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]