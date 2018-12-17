В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Джафара Джаббарлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея со дня рождения известного азербайджанского писателя, поэта и драматурга Джафара Джаббарлы.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
В связи с этим президент поручил Министерству культуры подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»