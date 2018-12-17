Один из лидеров партии Саакашвили задержан в Грузии за драку с полицией

Один из лидеров возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе задержан в понедельник по обвинению в нападении на полицейского и сопротивлении стражам правопорядка.
"На основании начавшегося расследования по факту сопротивления полиции, нападения на полицейского, порчи полицейского имущества на основании решения суда 17 декабря в регионе Кахетия задержан сторонник оппозиции Давид Киркитадзе, который 16 декабря у села Велисцихе участвовал в противостоянии сторонников оппозиции и полиции", - заявил в понедельник на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Ладо Боцвадзе.
Он сообщил также, что во время стычек сторонников оппозиции с полицией пострадали более десяти стражей правопорядка, были повреждены автомобили правоохранительных органов. По его словам, ущерб оценивается в несколько десятков тысяч лари.
Л.Боцвадзе добавил, что в отношении других сторонников оппозиции, нарушивших закон, также могут быть возбуждены уголовные дела.
Д.Киркитадзе во время президентства Михаила Саакашвили был губернатором региона Квемо Картли.
В Грузии 16 декабря состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили.
Церемония прошла в городе Телави (край Кахетия) во дворце грузинского царя Ираклия Второго, в частности, на территории крепости Батонис-цихе, построенной в 17-18 веках.
Оппозиция, не согласная с итогами выборов, планировала провести в Телави акцию протеста, однако полиция перекрыла дорогу ее автоколонне. Произошли столкновения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»