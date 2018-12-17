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Регион 17.12.2018 20:49

Один из лидеров партии Саакашвили задержан в Грузии за драку с полицией

Один из лидеров возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе задержан в понедельник по обвинению в нападении на полицейского и сопротивлении стражам правопорядка.

"На основании начавшегося расследования по факту сопротивления полиции, нападения на полицейского, порчи полицейского имущества на основании решения суда 17 декабря в регионе Кахетия задержан сторонник оппозиции Давид Киркитадзе, который 16 декабря у села Велисцихе участвовал в противостоянии сторонников оппозиции и полиции", - заявил в понедельник на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Ладо Боцвадзе.

Он сообщил также, что во время стычек сторонников оппозиции с полицией пострадали более десяти стражей правопорядка, были повреждены автомобили правоохранительных органов. По его словам, ущерб оценивается в несколько десятков тысяч лари.

Л.Боцвадзе добавил, что в отношении других сторонников оппозиции, нарушивших закон, также могут быть возбуждены уголовные дела.

Д.Киркитадзе во время президентства Михаила Саакашвили был губернатором региона Квемо Картли.

В Грузии 16 декабря состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили.

Церемония прошла в городе Телави (край Кахетия) во дворце грузинского царя Ираклия Второго, в частности, на территории крепости Батонис-цихе, построенной в 17-18 веках.

Оппозиция, не согласная с итогами выборов, планировала провести в Телави акцию протеста, однако полиция перекрыла дорогу ее автоколонне. Произошли столкновения.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]