Орешкин не ожидает ослабления рубля в январе при возобновлении ЦБ валютных покупок

Возобновление ЦБ покупок валюты с 15 января в рамках бюджетного правила в полном объеме не приведет к ослаблению рубля, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
"Это возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас покупки будут не в таком большом объеме. И это, кстати, накладывается на сезонно сильный первый квартал по платежному балансу", - прокомментировал он журналистам в понедельник в Париже решение ЦБ возобновить покупки и возможное влияние на рубль.
По мнению министра, это не приведет к ослаблению рубля в конце января.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»