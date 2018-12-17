Орешкин не ожидает ослабления рубля в январе при возобновлении ЦБ валютных покупок

Возобновление ЦБ покупок валюты с 15 января в рамках бюджетного правила в полном объеме не приведет к ослаблению рубля, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин

"Это возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас покупки будут не в таком большом объеме. И это, кстати, накладывается на сезонно сильный первый квартал по платежному балансу", - прокомментировал он журналистам в понедельник в Париже решение ЦБ возобновить покупки и возможное влияние на рубль.

По мнению министра, это не приведет к ослаблению рубля в конце января.