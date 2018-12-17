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СНГ 17.12.2018 21:36

Орешкин не ожидает ослабления рубля в январе при возобновлении ЦБ валютных покупок

Возобновление ЦБ покупок валюты с 15 января в рамках бюджетного правила в полном объеме не приведет к ослаблению рубля, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин

"Это возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас покупки будут не в таком большом объеме. И это, кстати, накладывается на сезонно сильный первый квартал по платежному балансу", - прокомментировал он журналистам в понедельник в Париже решение ЦБ возобновить покупки и возможное влияние на рубль.

По мнению министра, это не приведет к ослаблению рубля в конце января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЦБ, ВАЛЮТА, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]