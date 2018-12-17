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Дальнее зарубежье 17.12.2018 21:56

Британский парламент проголосует по соглашению по Brexit после 13 января - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit после Нового года - на неделе, начинающейся 14 января, сообщают британские СМИ.

Она отметила, что за неделю до этого - с 7 января - парламент возобновит прения по этому соглашению.

Она подчеркнула, что если парламент отвергнет это соглашение, то другой сделки уже не будет.

На прошлой неделе Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.

Затем в комитете консерваторов 1922 прошло голосование о доверии Т.Мэй как лидеру партии, которое она выдержала.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]