Британский парламент проголосует по соглашению по Brexit после 13 января - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit после Нового года - на неделе, начинающейся 14 января, сообщают британские СМИ.

Она отметила, что за неделю до этого - с 7 января - парламент возобновит прения по этому соглашению.

Она подчеркнула, что если парламент отвергнет это соглашение, то другой сделки уже не будет.

На прошлой неделе Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.

Затем в комитете консерваторов 1922 прошло голосование о доверии Т.Мэй как лидеру партии, которое она выдержала.