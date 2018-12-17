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ТЭК 17.12.2018 20:01

Цены на нефть перешли к снижению на сигналах роста запасов в Кушинге, WTI теряет 1,3%

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в понедельник на сигналах о росте запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к 18:45 МСК на $0,68 (1,27%) - до $50,52 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени опустилась на $0,22 (0,36%) - до $60,06 за баррель.

В течение сессии цена Brent поднималась до $61,21 за баррель, WTI - до $51,87 за баррель. Подъем рынка трейдеры объясняли данными Baker Hughes, сообщившей в минувшую пятницу о сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США за неделю на 4 единицы - до 873 установок, а также ослаблением доллара США.

Однако цены на нефть неожиданно развернулись в сторону падения, и источники агентства Bloomberg объясняют это появлением информации о том, что аналитическая компания Genscape оценила недельный рост запасов в Кушинге на 630 тыс. баррелей.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы реализации соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+, и некоторые высказывают мнение о том, что достигнутых договоренностей может оказаться недостаточно, чтобы добиться баланса на нефтяном рынке.

"Правда в том, что страны ОПЕК+, сократив добычу в соответствии с достигнутыми договоренностями, добьются не слишком многого в плане устранения избытка нефти на рынке", - полагает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

"Соответственно, опасения, связанные с сохранением предложения нефти, продолжат ограничивать подъем покупательский спрос на нефть", - цитирует эксперта Dow Jones.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]