Цены на нефть перешли к снижению на сигналах роста запасов в Кушинге, WTI теряет 1,3%

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в понедельник на сигналах о росте запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть.
Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к 18:45 МСК на $0,68 (1,27%) - до $50,52 за баррель.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени опустилась на $0,22 (0,36%) - до $60,06 за баррель.
В течение сессии цена Brent поднималась до $61,21 за баррель, WTI - до $51,87 за баррель. Подъем рынка трейдеры объясняли данными Baker Hughes, сообщившей в минувшую пятницу о сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США за неделю на 4 единицы - до 873 установок, а также ослаблением доллара США.
Однако цены на нефть неожиданно развернулись в сторону падения, и источники агентства Bloomberg объясняют это появлением информации о том, что аналитическая компания Genscape оценила недельный рост запасов в Кушинге на 630 тыс. баррелей.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы реализации соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+, и некоторые высказывают мнение о том, что достигнутых договоренностей может оказаться недостаточно, чтобы добиться баланса на нефтяном рынке.
"Правда в том, что страны ОПЕК+, сократив добычу в соответствии с достигнутыми договоренностями, добьются не слишком многого в плане устранения избытка нефти на рынке", - полагает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок.
"Соответственно, опасения, связанные с сохранением предложения нефти, продолжат ограничивать подъем покупательский спрос на нефть", - цитирует эксперта Dow Jones.
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