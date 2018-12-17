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СНГ 17.12.2018 22:35

Повышение ставки ЦБ не приведет к дополнительному замедлению роста ВВП в 2019 г, прогноз остается в силе - Орешкин

Повышение ЦБ ключевой ставки до 7,75% не приведет к дополнительному замедлению экономического роста в 2019 году, действующий прогноз остается в силе, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в понедельник в Париже.

"Мы говорили о том, что начало года будет самым слабым, в том числе одна из причин - это замедление темпов кредитования. Очевидно, что, когда любой ЦБ повышает процентные ставки, он это делает для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования. Это у нас учтено в прогнозе", - сказал он

"Никаких сюрпризов нет. Экономика развивается в соответствии с нашими прогнозами, сейчас Росстат пересмотрел третий квартал, я думаю, что уже совсем скоро реальные цифры за 2017 год. В 2018 мы идем практически в соответствии с теми цифрами, которые у нас были запланированы по этому году (1,8% - ИФ), и 2019 год - изначально наша позиция была, что 2019 год будет слабый. Здесь у ЦБ даже более оптимистичные ожидания относительно экономической динамики 2019 года. У них 1,5% среднее значение по росту ВВП в 2019 году (прогноз ЦБ - 1,2-1,7% - ИФ), у нас - 1,3%", - добавил министр.

По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ второй раз начиная с сентября "в целом" соответствует прогнозу на 2019 год и не требует его пересмотра.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, СТАВКА, ОРЕШКИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]