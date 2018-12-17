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17.12.2018 22:55

Россия хочет возвращения упрощенного визового режима с Эстонией для жителей приграничья

В Таллине прошли эстонско-российские консультации, на которых обсуждалась возможность облегчения визового режима для жителей приграничных регионов.

"Атмосфера на консультациях была хорошей, и ведомства обоих государств продолжат работу по поиску возможных решений, - сообщила "Интерфаксу" представитель МИД Эстонии Сандра Камилова в понедельник.

Кроме того, по ее словам, в ходе консультаций стороны также обсудили вопросы, связанные с облегчением визового режима между Россией и Европейским союзом.

С.Камилова напомнила, что на заседании правительства Эстонии от 30 ноября 2008 года было решено, что, так как порядок упрощенного перехода границы для жителей приграничья не отвечал постановлению Европейского парламента и Совета Европы, начиная с 19 января 2009 года был введен обычный режим.

Правительство Эстонской республики впоследствии решило, что вновь обсудит возможности установления упрощенного порядка пограничного перехода после того, как будет изучен опыт соседних государств по внедрению постановления Европейского парламента и Совета Европы нр. 1931/2006.

Этот документ дает возможность заключать двусторонние договоры по упрощенному переходу для жителей приграничья.

Россия уже заключила такие соглашения с Норвегией и Латвией, а Польша, напротив, приостановила действие договора.

Посол РФ в Эстонии Александр Петров сообщил на пресс-конференции в понедельник, что российская сторона предложила на консультациях решить вопрос таким же образом, как это было сделано с Латвией.

По его словам, Эстония не обещала дать быстрый ответ.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]