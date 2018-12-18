В Киргизии с 2019г вводится двухлетний мораторий на проверки предпринимателей

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев ввел двухлетний запрет на проведение проверок субъектов предпринимательства со стороны 10 ведомств-регуляторов, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

Мораторий вступает в силу с 1 января 2019 года и будет действовать до 1 января 2021 года.

В пресс-службе отметили, что в числе уполномоченных органов, от проверок которых освобождаются киргизские предприниматели, - Социальный фонд, Госагентство антимонопольного регулирования, Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком, Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Предлагаемый мораторий подразумевает переход на современные способы взаимодействия с бизнесом, с использованием системы информатизации администрирования в онлайн режиме, отметили в ведомстве.

М.Абылгазиев подписал постановление о введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства в ходе рабочего совещания с руководителями проверяющих органов, сообщили в пресс-службе.

Премьер-министр Киргизии заявил, что мораторий на проверки субъектов предпринимательства ни в коем случае не будет представлять угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

"В целях профилактики и предупреждения нарушений во время действия моратория уполномоченные органы будут предоставлять консультативную помощь по вопросам соблюдения требований законодательства", - приводит слова премьера его пресс-служба.

М.Абылгазиев подчеркнул, что "вводимый запрет на проверки бизнеса не должен стать формальностью, а должен рассматриваться как действенный механизм поддержки предпринимательства".

"Это не популистская экономическая политика, а конкретный механизм поддержки и защиты бизнеса. Мораторий облегчает условия для ведения бизнеса в Киргизии, но в то же время предполагает большую ответственность предпринимателей в части соблюдения законодательства", - сказал премьер-министр.