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СНГ 18.12.2018 13:02

В Киргизии с 2019г вводится двухлетний мораторий на проверки предпринимателей

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев ввел двухлетний запрет на проведение проверок субъектов предпринимательства со стороны 10 ведомств-регуляторов, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

Мораторий вступает в силу с 1 января 2019 года и будет действовать до 1 января 2021 года.

В пресс-службе отметили, что в числе уполномоченных органов, от проверок которых освобождаются киргизские предприниматели, - Социальный фонд, Госагентство антимонопольного регулирования, Госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком, Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Предлагаемый мораторий подразумевает переход на современные способы взаимодействия с бизнесом, с использованием системы информатизации администрирования в онлайн режиме, отметили в ведомстве.

М.Абылгазиев подписал постановление о введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства в ходе рабочего совещания с руководителями проверяющих органов, сообщили в пресс-службе.

Премьер-министр Киргизии заявил, что мораторий на проверки субъектов предпринимательства ни в коем случае не будет представлять угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

"В целях профилактики и предупреждения нарушений во время действия моратория уполномоченные органы будут предоставлять консультативную помощь по вопросам соблюдения требований законодательства", - приводит слова премьера его пресс-служба.

М.Абылгазиев подчеркнул, что "вводимый запрет на проверки бизнеса не должен стать формальностью, а должен рассматриваться как действенный механизм поддержки предпринимательства".

"Это не популистская экономическая политика, а конкретный механизм поддержки и защиты бизнеса. Мораторий облегчает условия для ведения бизнеса в Киргизии, но в то же время предполагает большую ответственность предпринимателей в части соблюдения законодательства", - сказал премьер-министр.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИЗНЕС, ПРОВЕРКИ, МОРАТОРИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]